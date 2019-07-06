Очаровательная кокетка: Лиза Галкина с буклями покоряет Сеть

Сегодня уже трудно сказать, кто из звездного семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина популярнее в Сети – родители или их дети Лиза и Гарри. Счастливые родители активно делятся с подписчиками роликами сказок, рассказанных малышами, песен, поздравлений, игр и занятий.

Интерес интернет-пользователей к малышам настолько велик, что они сами уже стали полноправными звездами Instgaram. А у Лизы даже уже есть свой аккаунт. Кстати, недавно в ее ленте появился милый архивный снимок, сделанный за кулисами модного показа детской коллекции Юдашкина, в которой участвовала 5-летняя Лиза.

На фотографии парикмахеры и визажисты работают с маленькой звездой. Сама же девочка с накрученными на голове буклями кокетливо и весело смотрит на мастера, сложа руки на груди.

Некоторые поклонники выступили категорически против того, чтобы детей лишали детства, приучая их ко взрослым процедурам. Большинство же нашло снимок очень милым, на котором Лиза – настоящая очаровашка, кокетка и красотка.