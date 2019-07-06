Саша Савельева: «Как можно устать от роли матери?!»

Весной этого года в семье певицы Саши Савельевой и Кирилла Сафонова произошло радостное событие – у них родился сын. Теперь вся жизнь пары перестраивается с учетом потребностей ребенка, свои же интересы планы отступили на второй план. В том числе почти прекратилась и концертная деятельность.

больше по теме Савельева разочаровалась в тренингах личностного роста Певица не понимает, почему люди готовы отдавать деньги за банальные идеи.

Саша погрузилась в домашние заботы и довольна своим внешним видом, а он, как всегда, на высоте. Причем артистка признается, ничего специально она не делает (ни диет, ни спорта), «просто ухаживает за ребенком». В первые месяцы жизни малыша, Саша и Кирилл, как и все родители, конечно, недосыпают, находясь в напряженном графике. Но как, рассказала звезда изданию «Собеседник», именно сейчас у нее на душе полное умиротворение.

«Сегодня практически не спим, и наши будни с мужем больше напоминают нескончаемый «день сурка». Но в этом есть свой кайф: с каждым разом я ближе узнаю характер своего ребенка, его желания. Не могу сказать, что устала. Даже не понимаю, как можно уставать от роли матери», — призналась певица.