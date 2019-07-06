НОВОСТИ

Саша Савельева: «Как можно устать от роли матери?!»

Бывшая участница группы «Фабрика» рассказала о первых месяцах материнства.

Саша Савельева: «Как можно устать от роли матери?!»
С рождением сына в жизни Саши Савельевой наступило умиротворение. ФОТО: GLOBALLOOK

Весной этого года в семье певицы Саши Савельевой и Кирилла Сафонова произошло радостное событие – у них родился сын. Теперь вся жизнь пары перестраивается с учетом потребностей ребенка, свои же интересы планы отступили на второй план. В том числе почти прекратилась и концертная деятельность.

Саша погрузилась в домашние заботы и довольна своим внешним видом, а он, как всегда, на высоте. Причем артистка признается, ничего специально она не делает (ни диет, ни спорта), «просто ухаживает за ребенком». В первые месяцы жизни малыша, Саша и Кирилл, как и все родители, конечно, недосыпают, находясь в напряженном графике. Но как, рассказала звезда изданию «Собеседник», именно сейчас у нее на душе полное умиротворение.

«Сегодня практически не спим, и наши будни с мужем больше напоминают нескончаемый «день сурка». Но в этом есть свой кайф: с каждым разом я ближе узнаю характер своего ребенка, его желания. Не могу сказать, что устала. Даже не понимаю, как можно уставать от роли матери», — призналась певица.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кирилл Сафоновмолодая мамапевицарождение сынаСаша Савельева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Саша Савельева: «Как можно устать от роли матери?!»
Интересно?
Поделись с друзьями: