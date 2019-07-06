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Газманов накормил семью мясом и похвастался идеальным торсом

Поклонники снова завалили певца комплиментами относительно его прекрасной физической формы.

Газманов накормил семью мясом и похвастался идеальным торсом
Олег Газманов известный противник вредных привычек и приверженец ЗОЖ. ФОТО: GLOBALLOOK

67-летний Олег Газманов не хочет стареть. И, конечно, правильно делает. Сегодня в арсенале его средств борьбы с возрастными изменениями: здоровый образ жизни (артист ярый противник вредных привычек), занятия спортом, в некоторых видах которого он сможет посоперничать с молодежь и правильное питание, подкрепленное научно. Недавно супруга певца и музыканта рассказала об эксперименте с 36-часовым голоданием звезды.

Результаты, что называется, на лицо. Артист строен, подтянут и молод. В его Instagram сплошь восторженные комментарии женщин. Да что там! И мужчин тоже. Чего только стоит восторженный пост Иосифа Пригожина, который назвал Газманова примером для подражания для всех.

Очередная публикация звезды в Сети из этой же серии. В ней музыкант рассказал о том, что решил пожарить мясо и накормить им семью. На снимке артист стоит с голым торсом, держа в руках поднос с этим самым мясом.

Подписчики пожелали звезде и его семье приятного аппетита и, как всегда, осыпали Олега Газманова комплиментами по поводу его безупречного загорелого торса.

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Иосиф ПригожинмясоОлег Газмановпевецстройная фигура

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Газманов накормил семью мясом и похвастался идеальным торсом
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