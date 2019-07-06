Побрившийся 54-летний Киану Ривз стал похож на подростка

В Сети появились первые кадры со съемок фильма «Билл и Тед», который станет продолжением первых двух частей картины. Фотографии удивили, а кого-то и расстроили. Дело в том, что на снимках исполнитель главной роли звезда Киану Ривз без своей фирменной бороды, которую актер носил больше десяти лет. Он побрит начисто.

больше по теме Поклонники потребовали признать Киану Ривза человеком года Преданные поклонники создали петицию на сайте Change.org.

По предположениям поклонников, Киану очень заинтересовала эта творческая работа. Ведь общеизвестно, что звезда «Матрицы» имеет огромное число предложений сняться в кино, но соглашается только на самые, с его точки зрения, интересные.

Поклонницы же обратили внимание на то, что без бороды Ривз помолодел лет 20, а то и 30, и стал более привлекательным. Хотя, впрочем, последнее утверждение очень даже спорно.

Кстати о «Матрице». Недавно стало известно, что Warner Bros. отреставрировала научно-фантастический боевик в 4К и выпустила его на большие экраны 12 июля.