Тимур Батрутдинов занимался сексом из жалости

41-летний юморист Тимур Батрутдинов – завидный звездный холостяк страны. Несмотря на многочисленные романы, как-будто и с Ольгой Бузовой, артист так и не нашел свою вторую половинку.

больше по теме Батрутдинов рассказал, в каком случае закроется Comedy Club Артист дал откровенное интервью Насте Ивлеевой.

Недавно резидент Comedy Club стал очередным гостем на YouTube-шоу Насти Ивлеевой «AGENTSHOW» и признался, что он до сих пор один, потому что не верит в искренность девушек. Мол, почему до того, как стать популярным, они не роились вокруг нет, а сейчас их – пруд пруди.

Но такая позиция звезды, конечно, говорит о том, что Тимур ведет затворнический образ жизни. Как признался ведущей юморист, он – женский гурман и любитель экзотики. А вместе с тем, галантный и внимательный кавалер, который боится обидеть девушек или задеть их чувства. Потому даже соглашается на секс с ними из жалости.

«Главная моя проблема — это обидеть девушку. Я боюсь… иногда во вред себе. В моей жизни много было таких встреч из жалости. И секс из жалости был, да», — откровенно поведал юморист.

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Напомним, в скором времени Тимур Батрутдинов вместе с Ольгой Бузовой примет участие в новом шоу, где они будут искать друг другу пару. Если из затеи ничего не выйдет, то, согласно правилам, им придется пожениться самим.