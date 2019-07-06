Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

В столице Нидерландов не нашли места для проведения конкурса.

Власти столицы Нидерландов накануне выступили с неожиданным заявлением, которое очень сильно разочаровало и местных жителей, и поклонников Евровидения, и, надо полагать, организаторов ежегодного престижного музыкального конкурса.

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Согласно специальному заявлению мэра города, Амстердам не примет у себя шоу. Причина проста – в городе не нашлось площадок для него, все они во время подготовки проведения шоу будут заняты, пишет NL Times. Изначально власти рассчитывали, что Евровидение-2020 примет крытая арена Ziggo Dome. Но у представителей мэрии не получилось перенести запланированные мероприятия. Так что теперь за право принять музыкальный конкурс будут бороться другие города этого европейского государства.

Напомним, право проведения на своей родине Евровидения-2020 в упорной борьбе в Тель-Авиве завоевал Дункан Лоуренс. Российский же участник конкурса, уже во второй раз штурмовавший пьедестал, Сергей Лазарев, снова проиграл, хотя и занял высокое третье место.