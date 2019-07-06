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«Доктор сказал, что я жирная»: Чехова обескуражена новым диагнозом

Корейский эскулап предложил ведущей пройти специальную процедуру.

«Доктор сказал, что я жирная»: Чехова обескуражена новым диагнозом
Согласилась ли Анфиса Чехова на процедуру, которая подарила бы ей стройность, неизвестно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судя по последним постам Анфисы Чеховой в социальной сети Instagram, звезда отдыхает в Южной Корее. Здесь она захаживает в буддийские рестораны, наслаждается местной кухне, просто бродит по улицам Сеула, ну, и оздоравливается, конечно.

Недавно Анфиса побывала у местного врача и, наверное, лучше бы не ходила. Дело в том, что местный эскулап поставил ей весьма странный и обидный диагноз.
«Мне доктор сказал, что я жирная!», — рассказывает телеведущая своим подписчикам.

Медик предложил Чеховой пройти специальную процедуру, суть которой заключается в том, что участки тела, на которых есть лишний вес разбиваются лазером. Эти новости Анфису и обескуражили, и рассмешили. Мол, я пыталась объяснить, что основной жир у нее находится в груди, но пока к единому мнению с корейским врачом ведущая не пришла.

Напомним, вопрос лишнего веса для Анфисы не праздный – с ним она с переменным успехом боролась много лет. А за последние три года звезде удалось сбросить 25 килограммов. Теперь звезда с удовольствием снимается в купальнике и делится снимками с фанатами. Кроме того, она занимается йогой и ведет довольно активный образ жизни.

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«Доктор сказал, что я жирная»: Чехова обескуражена новым диагнозом
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