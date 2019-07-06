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Бари Алибасов с женой уезжает за границу

Продюсер намерен поправить свое здоровье и здоровье проболевшей жены в Черногории.

Бари Алибасов с женой уезжает за границу
Лечение за границей понадобилось и продюсеру, и его приболевшей жене. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Несмотря на то, что новость о свадьбе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной в свое время общественность больше обескуражила, чем порадовала, супруги, наперекор скептикам и недоброжелателям, счастливы, поддерживают друг друга и заботятся. В  общем, да, это – любовь.

Это еще раз подтвердил продюсер, побывав в студии Радио «Комсомольская правда». Бари Каримович рассказал, что 80-летняя актриса не отходила от его постели в самые тяжелые моменты, когда он попал в НИИ Склифосовского, выпив «Крота». А он сам, выйдя из медикаментозной комы, принял ее за медсестру.

«Она все две недели держала меня за руку. Лида поздно вечером уходила, рано утром приходила, я тогда не говорил», — рассказал Бари Алибасов.

Другой объект обожания продюсера – кот Чуча. Так что, жена и сфинкс – его «самые большие любови, ради которых он живет».

«Хотя кот — мерзавец», — заметил Алибасов.

Уже в ближайшее время продюсер и его жена собираются уехать в Черногорию — немного подлечиться и отдохнуть.

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Бари Алибасов с женой уезжает за границу
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