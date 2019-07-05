«Белка и жук»: Лиза и Гарри разыграли сказку по просьбе Галкина

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина выступили с новой импровизацией. Свежий видеоролик с двойняшками шоумен разместил в Instagram.

5-летние близнецы Гарри и Лиза придумали сказку по просьбе отца — шоумена Максима Галкина. Все действо супруг Аллы Пугачевой запечатлел на видеокамеру, опубликовав свежий ролик с малышами на личной страничке в Instagram. Примадонна вместе с отпрысками и мужем отдыхает в Юрмале. На каникулах родители стараются развлекать детей новыми играми, придумывая для них интересные постановки. Так, в зоне для фотосессии, встав за баннерами с нарисованными лесными персонажами и отверстиями для лица — Лиза предстала в образе белочки, а Гарри сыграл роль божьей коровки.

Своему видеоролику с двойняшками телеведущий дал название — «Сказка на ночь».

«Я белка, да?!» – вопрошает в кадре Лиза, обращаясь к отцу. «Вроде да!» – задумчиво ответил Галкин. «А я божья коровка», – вторит сестренке Гарри. «Белка и жук!! Ну давайте, белка и жук, пообщайтесь», – добавил шоумен, предложив малышам разыграть сказочную сценку. «Здравствуй, жук… как у тебя дела?! Как ты в своем домике живешь?» – импровизировала Лиза, вжившись в роль лесной белочки. «Очень хорошо, у меня домик на листике», – нашелся с ответом братик малышки. «А у меня домик в дупле», – подметила Лиза.

Несмотря на плотный рабочий и гастрольный график, шоумен старается уделять внимание своим наследникам, делая все для того, чтобы они чувствовали его любовь и внимание. Еще музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в одном из своих интервью назвал Максима Галкина «фантастическим отцом».