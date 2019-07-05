«Белка и жук»: Лиза и Гарри разыграли сказку по просьбе Галкина

5-летние близнецы Гарри и Лиза придумали сказку по просьбе отца — шоумена Максима Галкина. Все действо супруг Аллы Пугачевой запечатлел на видеокамеру, опубликовав свежий ролик с малышами на личной страничке в Instagram. Примадонна вместе с отпрысками и мужем отдыхает в Юрмале. На каникулах родители стараются развлекать детей новыми играми, придумывая для них интересные постановки. Так, в зоне для фотосессии, встав за баннерами с нарисованными лесными персонажами и отверстиями для лица — Лиза предстала в образе белочки, а Гарри сыграл роль божьей коровки.
Своему видеоролику с двойняшками телеведущий дал название — «Сказка на ночь».
«Я белка, да?!» – вопрошает в кадре Лиза, обращаясь к отцу.
«Вроде да!» – задумчиво ответил Галкин.
«А я божья коровка», – вторит сестренке Гарри.
«Белка и жук!! Ну давайте, белка и жук, пообщайтесь», – добавил шоумен, предложив малышам разыграть сказочную сценку.
«Здравствуй, жук… как у тебя дела?! Как ты в своем домике живешь?» – импровизировала Лиза, вжившись в роль лесной белочки.
«Очень хорошо, у меня домик на листике», – нашелся с ответом братик малышки.
«А у меня домик в дупле», – подметила Лиза.
Несмотря на плотный рабочий и гастрольный график, шоумен старается уделять внимание своим наследникам, делая все для того, чтобы они чувствовали его любовь и внимание. Еще музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в одном из своих интервью назвал Максима Галкина «фантастическим отцом».