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Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Андрей пошел по стопам родителей.

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
Юлия Меньшова / Global look press

Актерская чета Юлия Меньшова и Игорь Гордин вместе растят двоих детей — 16-летнюю Таисию и 21-летнего Андрея. Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.

В пятницу, 5 июля, Юлия Меньшова на своей странице в соцсети Instagram поделилась радостной новостью — Андрей выпустился из учебного заведения и получил диплом. На выпускной сына пришло все семейство.

«Первый пошел». С дипломом, дорогие «брусникинцы»!!! Бесстрашия, удачи и веры в себя, ребята! Ну и здравствуй, новая, взрослая жизнь!» – подписала серию фотографий 49-летняя актриса.

Поклонники в комментариях принялись поздравлять родителей и Андрея с получением диплома, а также пожелали ему творческих успехов в дальнейшем. Многие также отметили, что внук Веры Алентовой и Владимира Меньшова растет настоящим красавцем и очень похож на своего отца Игоря Гордина.

Напомним, совсем недавно Юлия Меньшова рассказывала подписчикам о том, что она освоила новый вид передвижения по городу — на самокате. Возраст здесь точно не помеха, считает 49-летняя актриса.

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Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
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