Елизаветы II не будет на крестинах Арчи из-за ошибки Меган и Гарри

В субботу, 6 июля, состоятся крестины сына Меган Маркл и принца Гарри. Церемония пройдет за закрытыми дверьми. На нее приедут менее 25 человек и среди них не будет самого почетного гостя — Елизаветы II.

Как уже сообщалось ранее, выбранная герцогом и герцогиней Сассекской дата не вписалась в график королевы, поэтому она не сможет увидеть крестины Арчи. Однако этого могло не случиться, будь ее внук с женой более внимательными.

Молодые родители просто не удосужились свериться с графиком царственной бабушки. Более того, изначально они хотели, чтобы крестины состоялись в пятницу, 5 июля. Однако этот день не подошел принцу Чарльзу, который сказал, что у него свободна только суббота, 6 июля.

В результате Меган учла пожелание свекра и назначила эту дату. При этом Гарри также с ней согласился, хотя, кому как не ему следовало посоветоваться с бабушкой. Однако он этого не сделал и Елизавета II оказалась не у дел.

По словам источника, Ее Величество действительно хотела приехать на крестины малыша, но после того, как дата была анонсирована, ей не оставалось ничего другого, как смириться и заявить, что она «счастлива», пишет Express.