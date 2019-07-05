НОВОСТИ

«Это не обман»: известный нарколог прокомментировал диагноз Алибасова

Психиатр-нарколог Василий Шуров уверен, что продюсер действительно выпил ядовитую жидкость.

«Это не обман»: известный нарколог прокомментировал диагноз Алибасова
Бари Алибасов не обманывает поклонников. Фото: globallookpress.com

Пересуды о том, что Бари Алибасов инсценировал отравление жидкостью для прочистки канализационных труб, не утихают уже который день. Чтобы доказать свою правоту, продюсер даже прошел еще одно медицинское исследование и обнародовал его результаты. И все равно ему не верят.

Создатель группы «На-На» выздоровел, кажется, слишком уж быстро, тогда как медики заявляют, что после страшного химического ожога он не смог бы говорить, а питаться ему пришлось бы не детским пюре, а через трубочку. С заключением врачей НИИ «Склифосовского» и диагнозом независимых специалистов ознакомился известный психиатр-нарколог Василий Шуров, который объяснил несоответствия сложившейся ситуации.

В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что, судя по медицинским документам, едкая жидкость успела лишь поверхностно воздействовать на слизистую оболочку пищевода и желудка Алибасова. В этом случае продюсеру можно верить, поскольку такие ожоги заживают быстрее и не приводят к смерти пациента или удалению пищевода. Но вокруг несчастного случая Бари Каримович и его сын раздули слишком большую шумиху.

«Тяжесть его состояния преувеличена. Но это не обман», – заключил Шуров.

Диагноз Алибасова прокомментировал Василий Шуров. Фото: globallookpress.com
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это не обман»: известный нарколог прокомментировал диагноз Алибасова
Интересно?
Поделись с друзьями: