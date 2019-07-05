«Это не обман»: известный нарколог прокомментировал диагноз Алибасова

Пересуды о том, что Бари Алибасов инсценировал отравление жидкостью для прочистки канализационных труб, не утихают уже который день. Чтобы доказать свою правоту, продюсер даже прошел еще одно медицинское исследование и обнародовал его результаты. И все равно ему не верят.

Создатель группы «На-На» выздоровел, кажется, слишком уж быстро, тогда как медики заявляют, что после страшного химического ожога он не смог бы говорить, а питаться ему пришлось бы не детским пюре, а через трубочку. С заключением врачей НИИ «Склифосовского» и диагнозом независимых специалистов ознакомился известный психиатр-нарколог Василий Шуров, который объяснил несоответствия сложившейся ситуации.

В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что, судя по медицинским документам, едкая жидкость успела лишь поверхностно воздействовать на слизистую оболочку пищевода и желудка Алибасова. В этом случае продюсеру можно верить, поскольку такие ожоги заживают быстрее и не приводят к смерти пациента или удалению пищевода. Но вокруг несчастного случая Бари Каримович и его сын раздули слишком большую шумиху.