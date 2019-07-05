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Игорь Николаев до сих пор не смирился с потерей отца

Композитор поделился детским снимком с папой в годовщину его смерти.

Игорь Николаев до сих пор не смирился с потерей отца
Игорь Николаев. Фото: globallookpress.com

В январе 2020 года Игорь Николаев отметит 60-летний юбилей. У известного композитора есть взрослая дочь от первого брака, любящая жена, подрастает трехлетняя дочь, но он до сих пор не может смириться с утратой, которая случилась с ним много лет назад.

Как рассказал певец в Instagram, 5 июля исполняется 38 лет с тех пор, как не стало его отца. Юрий Иванович был талантливым поэтом, состоял в Союзе писателей, он скончался, когда ему не было еще и сорока. Николаев опубликовал свой детский черно-белый снимок с отцом, который сопроводил одним из его стихотворений.

«Я и Папа. Помню, люблю и скучаю… Светлая память и Царствие Небесное Николаеву Юрию Ивановичу», – подписал фото артист.

К счастью, мама исполнителя Светлана Митрофанова находится в добром здравии. Как сообщал портал teleprogramma.pro, в июне женщине исполнился 81 год. Одной из первых с днем рождения ее поздравила супруга певца Юлия Проскурякова, опубликовавшая в соцсети теплые слова. Актриса назвала свекровь потрясающей матерью и бабушкой и традиционно пожелала ей долгих лет жизни.

К этим поздравлениям присоединилась сама Алла Пугачева, оставившая комментарий в блоге Юлии.

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Игорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаИгорь Николаев последние новости

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Игорь Николаев до сих пор не смирился с потерей отца
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