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Масляков потратил 380 миллионов рублей на роскошный особняк

Руководитель КВН и его супруга стали владельцами коттеджа в престижном подмосковном поселке.

Масляков потратил 380 миллионов рублей на роскошный особняк
Александр Масляков. Фото: globallookpress.com

Помимо другой недвижимости в собственности Александра Маслякова теперь есть особняк стоимостью около 380 миллионов рублей. Минувшей весной телеведущий приобрел дом в престижном подмосковном поселке Жуковка, совладелицей стала его супруга Светлана.

Площадь отделанного гранитом и плиткой двухэтажного здания составляет свыше 650 квадратных метров. В коттедже есть прачечная, бассейн и сауна, гараж, три гардеробные комнаты и в общей сложности семь санузлов. К особняку прилегает территория в 36 соток.

По соседству с особняком Масляковых стоят дома Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также семьи Хлопониных, пишет Baza.

Известно, что на «Клубе веселых и находчивых» его бессменный ведущий зарабатывает внушительные суммы. Только за прошлый год доход от выступлений команд, вложения спонсоров, трансляции программ и членские взносы принесли Маслякову 220 миллионов рублей. Правда, даже с этим заработком на особняк в Жуковке руководителю союза КВН пришлось бы копить.

Как сообщал ранее портал teleprogramma.pro, может случиться так, что Масляков лишится своих доходов. Сооснователи КВН подали на него в суд с требованием признать незаконным получение ведущим всех прав на товарный знак клуба, зарегистрированного в 1986 году.

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Александр Масляковособнякэлитная недвижимость

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Масляков потратил 380 миллионов рублей на роскошный особняк
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