Актриса Юлия Хлынина рассекретила возлюбленного из списка Forbes

Актриса Юлия Хлынина считается одной из самых перспективных молодых актрис. Ее фильмография впечатляет: «Звоните ДиКаприо!», «Купи меня», «Закон каменных джунглей». Она популярна, востребована и счастлива в отношениях. Хотя последний факт девушка долгое время держала в тайне.

Почти два года Юлия встречалась с коллегой по цеху Егором Корешковым. Никто не сомневался, что отношения дойдут до свадьбы. Девушка получила предложение руки и сердца и появилась на публике с кольцом, но вскоре что-то пошло не так и пара распалась.

27-летняя девушка не стала объяснять причины и с головой окунулась в работу. Ничто не указывало на новые отношения и вдруг девушка призналась, что ее сердце занято.

Избранником оказался 29-летний Алексей Милевский. Он занимает пост инвестиционного директора Mail.ru Group. Именно он принимает решение об инвестициях огромных сумм компании.

Юлия не просто указала на избранника, а сразу поделилась его достижениями – журнал Forbes включил его в итоговый список тридцати самых перспективных россиян до 30 лет.

«Беру Forbes. Дерипаска там обычное дело… Но вдруг вижу своего молодого человека!…Гордо)», — раскрыла карты актриса.

Подписчики тут же начали мониторить страницу Милевского, но совместных фото с актрисой там нет, все больше о работе. У Хлыниной не могли не поинтересоваться, когда появится «колечко на безымянном пальце». Отвечать на этот вопрос девушка не стала, отметив, однако, молодого человека в комментарии. Отвечать скорее ему, рассудила актриса.

Ранее партнер Хлыниной по площадке Александр Петров заявил, что устал от постоянных съемок в кино. Несмотря на то, что его рабочий график расписан на два года вперед, Петров планирует браться только за серьезные роли, а в будущем и вовсе мечтает получить «Оскар», пишет сайт OA.