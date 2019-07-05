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Актриса Юлия Хлынина рассекретила возлюбленного из списка Forbes

Звезда сериала «Звоните ДиКаприо!» перестала скрывать отношения с Алексеем Милевским.

Актриса Юлия Хлынина рассекретила возлюбленного из списка Forbes
Звезда "Звоните ДиКаприо" похвасталась возлюбленным из списка Fоrbes ФОТО: www.instagram.com/yulia_hlynina/

Актриса Юлия Хлынина считается одной из самых перспективных молодых актрис. Ее фильмография впечатляет: «Звоните ДиКаприо!», «Купи меня», «Закон каменных джунглей». Она популярна, востребована и счастлива в отношениях. Хотя последний факт девушка долгое время держала в тайне.

Почти два года Юлия встречалась с коллегой по цеху Егором Корешковым. Никто не сомневался, что отношения дойдут до свадьбы. Девушка получила предложение руки и сердца и появилась на публике с кольцом, но вскоре что-то пошло не так и пара распалась.

27-летняя девушка не стала объяснять причины и с головой окунулась в работу. Ничто не указывало на новые отношения и вдруг девушка призналась, что ее сердце занято.

Избранником оказался 29-летний Алексей Милевский. Он занимает пост инвестиционного директора Mail.ru Group. Именно он принимает решение об инвестициях огромных сумм компании.

Юлия Хлынина похвасталась возлюбленным из списка Forbes
Юлия Хлынина похвасталась возлюбленным из списка Forbes
ФОТО: www.instagram.com/yulia_hlynina/

Юлия не просто указала на избранника, а сразу поделилась его достижениями – журнал Forbes включил его в итоговый список тридцати самых перспективных россиян до 30 лет.
«Беру Forbes. Дерипаска там обычное дело… Но вдруг вижу своего молодого человека!…Гордо)», — раскрыла карты актриса.

Подписчики тут же начали мониторить страницу Милевского, но совместных фото с актрисой там нет, все больше о работе. У Хлыниной не могли не поинтересоваться, когда появится «колечко на безымянном пальце». Отвечать на этот вопрос девушка не стала, отметив, однако, молодого человека в комментарии. Отвечать скорее ему, рассудила актриса.

Ранее партнер Хлыниной по площадке Александр Петров заявил, что устал от постоянных съемок в кино. Несмотря на то, что его рабочий график расписан на два года вперед, Петров планирует браться только за серьезные роли, а в будущем и вовсе мечтает получить «Оскар», пишет сайт OA.

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Актриса Юлия Хлынина рассекретила возлюбленного из списка Forbes
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