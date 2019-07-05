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Тетушка принца Гарри отказалась прийти на крестины племянника

Принцесса Анна с мужем не пришли даже на церемонию крещения младшего сына принца Чарльза в 1985 году.

Тетушка принца Гарри отказалась прийти на крестины племянника
Тетушка принца Гарри отправилась на охоту вместо крестин племянника. Фото: Global Look Press

Вокруг крестин сына принца Гарри поднялась настоящая буря после того, как герцог и герцогиня Сассекские заявили, что церемония будет закрытой, а снимки будут выложены только несколько дней спустя.

Пенни Джуниор, написавшая биографию младшего сына принца Чарльза, заявила, что закрытая церемония — это ошибка и Гарри с Меган не могут сидеть на двух стульях: вести частный образ жизни и при этом пользоваться деньгами из казны.

Это уже не первый раз, когда таинство крещения становится притчей во языцех в истории королевской семьи. В свое время и крестины принца Гарри прошли не совсем гладко.

О напряженных отношениях между членами августейшего семейства стало известно после того, как выяснилось, что принцесса Анна унизила принца Чарльза и принцессу Диану, отказавшись приезжать на крестины принца Гарри в Виндзорский замок.

Вместо этого она с тогдашним своим мужем Марком Филлипсом отправилась охотиться на дичь в парке Гейткомб в графстве Глостершир.

«К сожалению, ни один из них не сможет присутствовать на мероприятии. Они приедут в Виндзор позже», – говорилось в заявлении Букингемского дворца.

Королевский корреспондент Эшли Уолтон отметила, что «намеренное» отсутствие четы подогрело слухи, что Анна была в бешенстве после того, как ее не стали звать крестной во второй раз.

Она была оскорблена до глубины души, когда принц Чарльз не стал звать ее в крестные так же, как это было с принцем Уильямом.

«Ее недовольство переросло в настоящий семейный скандал, когда она узнала, что ее младший брат принц Эндрю станет крестным трехмесячного принца Гарри в то время, как ее опять проигнорировали», – рассказывает журналист.

«Королевская семья все же думала, что Анна с мужем приедут в Виндзор к 11 утра. Однако в то время, как ребенка крестили, в ста милях оттуда в парке Гейткомб палили из ружей», – добавила она.

Уолтон также заметила, что решение принца Чарльза исключить сестру из списка шести крестных вызвало неодобрение со стороны герцога Эдинбургского. В результате, принц Филипп не разговаривал с сыном на протяжении долгого времени, пишет Express.

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Тетушка принца Гарри отказалась прийти на крестины племянника
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