Тодоренко вспомнила о зарождении проекта «Пятница с Региной»

Возлюбленная музыканта Влада Топалова — 29-летняя Регина Тодоренко — в недавнем интервью вспомнила историю зарождения проекта «Пятница с Региной». Телеведущая призналась: она не сразу решилась на создание собственного шоу. И согласилась на эту авантюру только благодаря близкому другу. После ухода из программы «Орел и решка» девушка не знала, чем будет заниматься. В поисках вдохновения она ходила на кастинги различных телесериалов.

«Меня одолевал страх — о боги, без «Орла и решки» я ничего не значу и не могу», – подметила Регина в интервью «Домашний очаг».

А задумавшись над созданием своего проекта, возлюбленная Влада Топалова захотела запустить женское шоу. В первое время Тодоренко приходилось нелегко: из-за притирок в новой команде, а потом и из-за беременности. Регина снималась вплоть до самых родов, отказываясь думать о декрете.

«Было дикое напряжение, и в первый же съемочный день я попала в больницу с пиелонефритом», – делилась воспоминаниями избранница Топалова, добавив, что сейчас проект «Пятница с Региной» приобретает новые краски и с каждым сезоном становится легче.

Выбирать будущих героев для новых выпусков проекта Регине помогает креативная режиссерско-редакторская группа. По словам телеведущей, список интересных персон создается командой. Уже позже редакторы обговаривают с гостями те темы, которые будут подняты в ходе интервью.