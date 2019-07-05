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Артур Чилингаров опроверг новость о своей госпитализации

Знаменитый полярник и крупный ученый-океанолог заявил, что чувствует себя хорошо.

Артур Чилингаров опроверг новость о своей госпитализации
"Все в порядке": Артур Чилингаров о своей госпитализации ФОТО: "Единая Россия"

Новость о госпитализации Артура Чилингарова появилась 5 июля. Герою России, ученому-океанологу и знаменитому полярнику, стало плохо во время рабочей встречи. Прибывшие на вызов врачи приняли решение о госпитализации пациента. Через час сам «виновник» событий сообщил, что информация не соответствует действительности и с ним все в порядке.

«Я себя чувствую нормально! Все хорошо у меня», — заявил Чилингаров телеканалу «360».

Это не единственные медицинские новости на данный день. Рано утром появились сообщения о госпитализации Юры Шатунова. Информация оказалось правдой – певцу провели срочную операцию из-за воспаления гайморовых пазух.

Продолжительное время у артиста болел зуб, последнее выступление он провел на обезболивающих и антибиотиках, а после программы певца срочно доставили в столичную больницу. За здоровьем знаменитого пациента следит лично министр здравоохранения РФ.

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Артур ЧилингаровгоспитализацияученыйЮра Шатунов

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Артур Чилингаров опроверг новость о своей госпитализации
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