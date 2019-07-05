Во время операции у Шатунова поднялось внутричерепное давление

За состоянием здоровья Юрия Шатунова следит лично министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Исполнитель угодил в больницу сразу после выступления, и теперь ему предстоит долгое лечение из-за воспаления гайморовой пазухи.

Такое внимание объяснимо — весной после лечения в московской больнице скончалась Юлия Началова. У певицы был запущенный случай, но сама ситуация вызвала общественный резонанс. До сих пор поклонники не могут смириться со смертью Юлии и устраивают настоящее паломничество к ней на могилу.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин поблагодарил министра за помощь. И рассказал, как прошла операция.

Оказывается, во время манипуляций у артиста поднялось внутричерепное давление, так как дал о себе знать гайморит, которым Юра Шатунов страдает с детства. Это не последняя операция, врачам предстоит провести еще манипуляции из-за воспаления зубных каналов.

Оказывается, певцу стало плохо еще до концерта. Выступление решили не отменять, и Шатунов вышел на сцену на таблетках.

«3 часа и 10 минут он отстоял на антибиотиках, на обезболивающих, после концерта ему стало еще хуже. Самолетом в Москву и тут врачи устроили консилиум, а уже в 8 часов утра провели срочную операцию. Бригада врачей работала под руководством Вероники Игоревны Скворцовой. Лучшие специалисты России», — рассказывает в эфире «НСН» Разин.

Ближайшие две недели звездный пациент проведет в больнице. И только после того, как все воспалительные процессы пойдут на спад, его отпустят домой. А вот на сцену, по мнению продюсера, артист не выйдет до осени.

Ранее Андрей Разин написал, что считает Шатунова настоящим бойцом, ведь он долго терпел, прежде чем обратился за помощью к медикам, пишет сайт Актуальные новости.