Борис Корчевников раскрыл подробности перенесенной трепанации черепа

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» раскрыл подробности перенесенной трепанации черепа. Признание он сделал во время беседы с солистом группы «Иванушки» Кириллом Андреевым.

Напомним, что несколько лет назад у популярного ведущего была обнаружена опухоль на слуховом нерве. Как тогда рассказывал Корчевников, у него просто слегка зашумело в ухе. Такие ощущения бывали и раньше, поэтому сначала он не предавал этому значение, а потом все-таки обратился к врачам. После МРТ и был поставлен страшный диагноз.

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«Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни», — заявил телеведущий.

Напомним, что ранее Борис Корчевников также во время одной из своих программ рассказывал, почему набрал лишний вес. Причина как раз крылась в тяжелом заболевании, которое он перенес. Сейчас, по словам ведущего, он чувствует себя уже прекрасно.