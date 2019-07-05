Эвелина Бледанс рассекретила повзрослевшего старшего сына

Поклонникам Эвелины Бледанс хорошо знаком ее семилетний сын. У мальчика синдром Дауна, артистка активно занимается социальными проектами, чтобы привлечь внимание публики к проблемам детей с особенностями развития.

Фото с маленьким Семеном Бледанс часто публикует в Instagram, но у телеведущей есть еще и старший сын, снимки с которым не появляются в ее блоге. Накануне Эвелина все-таки рассекретила повзрослевшего наследника.

Повод для этого оказался важный. Сыну артистки Николаю, который сейчас живет в Израиле, исполнилось уже 25 лет. Звездная мама трогательно поздравила молодого человека с днем рождения, выложив целую подборку снимков с ним. Бледанс призналась, что ее ребенок очень быстро, как ей показалось, вырос из малыша, первоклассника и подростка во взрослого самостоятельного парня.

«Коленька, мой взрослый, но маленький, мой любимый первенец, я так хочу, чтоб каждый твой день был счастливым и радостным, чтобы мечты становились реальностью», — обратилась к сыну звезда.

Актриса отметила, что Николай не любит публичности, но в его юбилей она решила сделать исключение и опубликовать кадры с ним. Также она выразила надежду, что вскоре у нее появятся внуки.