Бари Алибасов раскрыл новые подробности отравления «Кротом»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов заявил, что его частично спас после отравления ядовитой жидкостью «Крот» кран с водой. Дело в том, что когда он глотнул опасное вещество, то сразу бросился к раковине. Верхнюю часть горла он успел промыть водой, что спасло его от более серьезных последствий. Однако часть жидкости попала в пищевод и сожгла его. Сейчас продюсер по-прежнему находится не в лучшем состоянии. Он пьет теплый чай и иногда немного молока. Кроме того, в своей диете он придерживается детского питания.

По словам Алибасова, сейчас он занят подготовкой новой программы с группой «На-На». Это, как он заметил, будет необычное шоу. Представление коллектив будет демонстрировать по всему миру. Сейчас объявлен кастинг. Группе «На-На» необходимы люди на подтанцовку, поэтому идут просмотры новых участников.

Как сказал Бари Алибасов, ему очень помогла во время болезни его супруга, актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Она дежурила в палате на протяжении всего времени и держала продюсера за руку.

По поводу слухов, что он выдумал отравление, чтобы лишний раз попиариться, Алибасов заметил, что общество в последнее время вообще перестало во что-то верить. Люди, как он считает, не стали доверять даже близким, ждут обмана. Многими, как говорит Алибасов, манипулируют и на этом зарабатывают, сообщает портал «Говорит Москва».