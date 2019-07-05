Депутат Манукян вспомнил выезд на перрон Пугачевой в Крыму

По словам эксперта Совета по развитию информационного общества при Госдуме, тогда никакого скандала не было.

Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян вспомнил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева уже выезжала на перрон вокзала несколько лет назад в Крыму. Тогда никакой шумихи не было. Как считает слуга народа, реакция общественности на инцидент с Примадонной на Рижском вокзале Москвы абсолютно несоизмерима произошедшему.

Как заметил Манукян, тогда в Крыму Примадонну с супругом телеведущим Максимом Галкиным встречали с хлебом-солью. Вокруг было очень много людей, и никто не обращал на такие мелочи внимания. Тогда на встречу с легендарной певицей приходил даже один из представителей властей Крыма.

больше по теме Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала После выезда на машине на перрон Рижского вокзала Примадонна в компании дочери и мужа побывала на концерте балета «Тодес» в Юрмале.

«И никто не подумал тогда ее оштрафовать или вообще как-то ущемить. Ее встречали с душой, а сейчас травля началась», – сетует эксперт. «Спокойней всем нужно быть», – приструнил общественность Вадим Манукян.

Как считает народный избранник, за свой поступок Примадонна, скорее всего, не понесет никакой ответственности. Как он считает, даже административный штраф ей никто не выпишет, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что широкий общественный резонанс вызвала история, случившаяся несколько дней назад. Пугачеву подвезли к самому вагону поезда, который отправлялся в Ригу. Многие не поняли, кто разрешил звезде передвигаться на автомобиле с водителем по перрону.

Кстати, сама Алла Пугачева по поводу нашумевшей истории никаких комментариев не дает. Ушел в тень и ее супруг Максим Галкин, который очень любит высказываться по разным громким поводам. Сейчас звездное семейство отдыхает в латвийской Юрмале. У Галкина на 12 июля там намечен концерт. На днях они вместе с Примадонной посетили выступление балета «Тодес» под управлением Аллы Духовой. Примадонна с мужем заняли места в первых рядах. После концерта они аплодировали всем участникам шоу-балета. Исполнительница осталась очень довольна, как выступили ребята на сцене.