Лолита намекала на проблемы в отношениях с молодым супругом

В апреле 2019 года она была гостьей программы «Эксклюзив», где рассказывала о жизни с Дмитрием Ивановым.

Певица Лолита в апреле 2019 года уже намекала, что в ее отношениях с молодым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, не все гладко. Тогда она была гостьей программы «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на Первом канале. Певица говорила, что порой разводится с мужем. Это происходило в моменты нервных срывов.

«Вот течет дома кран. Говорю: «Звони сантехнику». А он в ответ: «Да ты меня достала!». В какой-то момент после таких слов я присела и поняла, что не надо так орать на него. Мне ведь кажется, что я разговариваю, а на самом деле ору. С годами я научилась контролировать эмоции. Он мудрый. Терпит меня. Мог ведь давно развернуться и уйти. Еще он очень добрый. Особенно, когда поест. Я его называю «мой олененок»», — рассказывала она.

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Напомним, что Лолита на днях ошарашила общественность новостью, что решила расстаться со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Пара была счастлива на протяжении девяти лет. Казалось, что в их отношениях царит полное взаимопонимание. При этом Лолита заметила, что они с супругом остались друзьями. Сама она, как выразилась, попереживала недельку и успокоилась.

Слова поддержки Лолите высказали многие звезды отечественной эстрады. В частности, под постом исполнительницы отметились Ирина Салтыкова, Катя Лель, Анита Цой. Любопытно, что бывший супруг звезды, продюсер Александр Цекало, наотрез отказался комментировать развод бывшей супруги. Сейчас у него все прекрасно в отношениях с молодой художницей Дариной Эрвин, которая на 30 лет младше его.