Иван Ургант высмеял шоу «Голос. 60+»

Шоумен отметил, что в программе много нового, кроме ведущего.

Известный телеведущий Иван Ургант не упустит случая пошутить над окружающей действительностью. Довольно часто он смешно комментирует резонансные новости, выходки звезд, нередко объектом его шуток становятся другие программы Первого канала, на котором выходит и шоу «Вечерний Ургант». На этот раз Иван обратил внимание на первый выпуск шоу «Голос. 60+», вышедший в эфир незадолго его программы.

«Только что закончился первый выпуск шоу «Голос 60+», — констатировал ведущий. – Мы посмотрели его с интересом, Прохора Шаляпина вообще не оторвать было от телевизора. В шоу большое количество изменений: новый сезон, новые участники, новые песни, старый ведущий», — рассказывает шоумен.

Впервые наставником стал Лев Лещенко, которого, как рассказывает Иван, взяли по нескольким причинам. Во-первых, хотя бы один наставник должен быть старше, собственно, участников, во-вторых, многие участники будут петь его песни, в-третьих, пожилых людей успокаивает его отчество — Валерьянович.

«В отличие от других проектов, судьбу участников решают не четыре наставника, а пять, – продолжает Ургант, многозначительно поднимая вверх глаза. – Тут главное, чтобы эти четыре повернулись, а этот – не отвернулся».