Толпа детей обступила растерянного сына Галкина

После шумной истории с Рижским вокзалом, в центре которой оказалась Алла Пугачева, теперь вся страна знает, что звездное семейство Максима Галкина и Пугачевой с пятилетними двойняшками отдыхает в Юрмале. Здесь они гуляют по побережью, катаются на велосипедах, а иногда отдыхают «культурно», посещая какие-нибудь концерты.

Накануне семья побывала в концертном зале «Дзинтари», где выступал балет «Тодес», участницей которого когда-то была Кристина Орбакайте. Лиза Галкина проводила время с мамой, а сына Гарри Максим взял с собой за кулисы.

Когда к Галкину и его сыну подошла толпа детей, воспитанников балета «Тодес», маленький Гарри слегка растерялся, ведь, несмотря на то, что родители малыша – суперзвезды, они воспитывают своих детей, не приучая их к светской жизни, пишет кр.ru. Потому непривычно большое внимание к своей персоне и смутило Гарри, что видно на снимке, которым поделились в Сети.