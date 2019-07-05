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Толпа детей обступила растерянного сына Галкина

Звездная семья побывала на концерте в Юрмале.

Толпа детей обступила растерянного сына Галкина
Максим Галкин и Гарри сфотографировались у танцорами балета "Тодес". Фото: @ maxgalkinru

После шумной истории с Рижским вокзалом, в центре которой оказалась Алла Пугачева, теперь вся страна знает, что звездное семейство Максима Галкина и Пугачевой с пятилетними двойняшками отдыхает в Юрмале. Здесь они гуляют по побережью, катаются на велосипедах, а иногда отдыхают «культурно», посещая какие-нибудь концерты.

Накануне семья побывала в концертном зале «Дзинтари», где выступал балет «Тодес», участницей которого когда-то была Кристина Орбакайте. Лиза Галкина проводила время с мамой, а сына Гарри Максим взял с собой за кулисы.

Когда к Галкину и его сыну подошла толпа детей, воспитанников балета «Тодес», маленький Гарри слегка растерялся, ведь, несмотря на то, что родители малыша – суперзвезды, они воспитывают своих детей, не приучая их к светской жизни, пишет кр.ru. Потому непривычно большое внимание к своей персоне и смутило Гарри, что видно на снимке, которым поделились в Сети.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиБалет "Тодес"Кристина ОрбакайтеЛиза и Гарри ГалкиныМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новости

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Толпа детей обступила растерянного сына Галкина
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