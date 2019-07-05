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Юлия Ковальчук не знает, как уехать от дочери на гастроли

Фанаты советуют певице настроиться и не испытывать чувства вины.

Юлия Ковальчук не знает, как уехать от дочери на гастроли
Дочери Юлии Ковальчук в октябре исполнится два года. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

36-летняя певица Юлия Ковальчук родила своему супругу Алексею Чумакову дочь Амелию еще в октябре 2017 года. Счастливые родители стараются не слишком выносить на публику подробности того, как живет и растет малышка. Но судя по постам артистов социальной сети Instagram, родители их них получились замечательные – внимательные, но демократичные, поскольку обходятся в воспитании даже без нравоучений.

Юлия старается проводить в малышкой все свободное время, но накануне звезда призналась подписчикам в Сети, что ей нужно уехать ненадолго на гастроли, но как это сделать, она не знает, ведь связь между мамой дочкой просто неразрывная. Так что все мысли певицы заняты тем, чем можно отвлечь Амелию, чтобы Ковальчук все же смогла выступить.

Поклонницы советуют артистке сильно не переживать по этому поводу – рано или поздно с этим сталкиваются все мамы.

«Главное внутренне самой настроится, не испытывать никакого чувства вины, настроится, что малышке будет без вас хорошо и спокойно и езжайте со спокойным сердцем», — пишет одна из них.

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Алексей ЧумаковгастролидочьпевицаЮлия Ковальчук

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Юлия Ковальчук не знает, как уехать от дочери на гастроли
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