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Юру Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике

У артиста воспалилась гайморова пазуха.

Юру Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике
В Новороссийске Юрию Шатунову пришлось вызывать врача. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Портал Teleprogramma.pro уже сообщал о неприятностях со здоровьем, которые произошли во время гастрольного тура. В Новороссийске певец пожаловался на резкую зубную боль, так что пришлось вызывать врача. Оказалось, что Юрий на ногах перенес простуду, и осложнения проявились в виде сильнейшей зубной боли. На обезболивающих звезда провел несколько концертов – поклонников подводить не хотел.

Выступление артист отменять не стал, но вернувшись в Москву, обратился за медицинской помощью. После того, как 45-летнего Шатунова осмотрели врачи, стало понятно, что ему требуется экстренная операция.

«Рентген показал, что у Юрия воспаление левой гайморовой пазухи. Операция была назначена на утро 4 июля. Операция, к счастью, прошла удачно», — рассказал «КП» директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

Как отмечает представитель артиста, операция прошла под общим наркозом, и сейчас у артиста все хорошо. Здесь певец пробудет еще неделю, а затем пойдет в другую больницу, где ему удалят этот зуб. Главное, как отмечает Кудряшов, вся помощь была оказана вовремя.

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гастролипевецпростудасрочная операцияЮра Шатунов

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Юру Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике
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