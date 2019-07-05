Известный промоутер рассказал, сколько зарабатывают российские звезды

Суперпопулярный и успешный прощальный тур лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова впечатляет. Его концерты «на ура» проходят везде, куда артист приезжает. Журналисты кр.ru поинтересовались у Сергея Лаврова, промоутера с 20-летним стажем, сколько заработал на этом празднике жизни артист и повторяет ли сегодня из российских звезд его успех.

Сергей подтвердил — по гонорарам, доходам и популярности Шнуров сегодня первый, как еще несколько лет назад был Лепс. Минимальная «ставка» за концерт и корпоратив у Шнурова – 100 тысяч долларов. Словом, считайте сами, учитывая, что только с одного выступления он может собрать десять миллионов рублей.

Валерия и Вера Брежнева не могут похвастаться хорошим доходом с концертов –они у звезд плохо продаются. Зато звезды все компенсируют выступлениями на заказниках и корпоративах. Брежнева берет за частный выход на сцену 20-35 тысяч евро, Валерия – 3,5-71 миллион рублей.

Филипп Киркоров «стоит» дорого, а зарабатывает мало. Из трех миллионов, что он берет за выступление, лично ему остается только 1,5. Все потому, что половина заработка уходит на оплату организации шоу, провоз декораций и зарплату коллективу. Все компенсируется на корпоративах, которые заказчикам обходятся в 50-100 тысяч евро (3,5-7,1 миллион рублей).

Как отмечает Лавров, Кадышева, Малинин и Басков – лидеры по «гробовым» концертам. Их аудитория бабульки-красотульки, божие одуванчики. Когда эти звезды приезжают, поклонники достают из платочков «гробовые» деньги. Баскову гастролировать невыгодно, потому ездит он мало, зато он востребован на корпоративах и суперпопулярен в качестве ведущего на свадьбе. Концерт у него стоит 1,5 миллиона, заказник – 3,5.

Заказники у Аллы Пугачевой стоят баснословно, но их мало: 1 — 2 в год. Суммы звучат красиво, но на деле Алла Борисовна зарабатывает меньше, чем скромные артисты. Ее гонорар за концерт 9,5-12,6 миллиона рублей, корпоратив обойдется в 14,3-17,8.

«Недорогой» считается Ольга Бузова, которая хорошо собирает публику на концертах. С них она получает «всего» 700-800 тысяч рублей. Корпоратив у Ольги стоит 1-1,4 миллиона рублей.