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Элджей до сих пор не познакомил Настю Ивлееву с родителями

Звезды поженились несколько месяцев назад.

Элджей до сих пор не познакомил Настю Ивлееву с родителями
Настя Ивлеева рассказала о своей семейной жизни с Элджеем. WWW.INSTAGRAM.COM/_AGENTGIRL_/

О том, что бывшая ведущая «Орла и решки», а теперь успешный автор своего шоу на YouTube Настя Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) встречаются, было известно еще примерно год назад. И только в конце мая 2019 года Настя намекнула на то, что она вышла за своего возлюбленного замуж, чем, конечно, порадовала своих поклонников.

Это, кстати, первое, с чем поздравил звезду YouTube Иван Ургант, в вечернем шоу которого появилась Ивлеева. Ведущий, конечно, начал расспрашивать новоиспеченную жену о подробностях семейной жизни: дают ли молодожены друг другу советы в одежде знает ли она настоящее имя своего супруга и познакомил ли Элджей жену со своими родителями.

К удивлению выяснилось, что – нет. По словам Насти, в той ситуации не все просто. Иван же, шутя, начал обвинять рэпера в несерьезном отношении к Насте.

«Ты тут не крути!» — предостерег музыканта Ургант.

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Элджей до сих пор не познакомил Настю Ивлееву с родителями
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