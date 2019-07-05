Алеся Кафельникова отгородилась от всех, кто связан с наркотиками

О том, что со здоровьем дочери известного российского теннисиста Евгения Кафельникова не все в порядке было известно давно. Наркозависимость, депрессия, психозы. В себя пришла и восстановила свое душевное равновесие Алеся Кафельникова только на Бали. Об этом она рассказала на YouTube-шоу «Нежный редактор».

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По словам Алеси, она категорически не хотела возвращаться в Москву – была уверена, что это плохо кончится. Потому после Бали, где она оправилась, стала «новым человеком» и была в чистом сознании, она отправилась в Китай.

На ее наркозависимость, как признается девушка, очень сильно повлияла тусовка Фараона, экс-влзлюбленного Алеси. Хотя сам он, напротив, старался вытянуть ее.

«Эта рэперская тусовка портит детское сознание. Мне не нравится, когда поют про наркотики», — признается Кафельникова.

Она ходила в группы анонимных зависимых, которые, по мнению Алеси, давно стали тусовками. У девушки случались передозировки, приступы эпилепсии. Но она вставали и продолжала.

«Сейчас мне иногда хочется, но меня спасает джин-тоник. Я решила отгородить себя от всех людей, которые мне давали наркотики. И даже если такие есть, я говорю «нет», — говорит Кафельникова.