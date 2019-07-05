НОВОСТИ

Алеся Кафельникова отгородилась от всех, кто связан с наркотиками

Модель рассказала, что справилась со своей зависимостью.

Алеся Кафельникова отгородилась от всех, кто связан с наркотиками
Алеся Кафельникова вернулась в Россию. ФОТО: INSTAGRAM.COM/KAFELNIKOVA_A/

О том, что со здоровьем дочери известного российского теннисиста Евгения Кафельникова не все в порядке было известно давно. Наркозависимость, депрессия, психозы. В себя пришла и восстановила свое душевное равновесие Алеся Кафельникова только на Бали. Об этом она рассказала на YouTube-шоу «Нежный редактор».

По словам Алеси, она категорически не хотела возвращаться в Москву – была уверена, что это плохо кончится. Потому после Бали, где она оправилась, стала «новым человеком» и была в чистом сознании, она отправилась в Китай.

На ее наркозависимость, как признается девушка, очень сильно повлияла тусовка Фараона, экс-влзлюбленного Алеси. Хотя сам он, напротив, старался вытянуть ее.

«Эта рэперская тусовка портит детское сознание. Мне не нравится, когда поют про наркотики», — признается Кафельникова.

Она ходила в группы анонимных зависимых, которые, по мнению Алеси, давно стали тусовками. У девушки случались передозировки, приступы эпилепсии. Но она вставали и продолжала.

«Сейчас мне иногда хочется, но меня спасает джин-тоник. Я решила отгородить себя от всех людей, которые мне давали наркотики. И даже если такие есть, я говорю «нет», — говорит Кафельникова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алеся Кафельниковаевгений Кафельниковлечение от наркозависимостимодель

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алеся Кафельникова отгородилась от всех, кто связан с наркотиками
Интересно?
Поделись с друзьями: