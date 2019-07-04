Баня и купель: Волочкова рассказала, как восстанавливается после травмы

Анастасия Волочкова стремится повторить успех в Анапе после постановки «Балерина и клоун». Гвоздем программы стала клетка с балериной, которая находилась в воздухе на высоте в 30 метров. Это было самым опасным местом, где звезда делала свой фирменный шпагат.

Теперь Волочкова намерена повторить спектакль в Москве. Балерина набралась опыта у Гии Эрадзе и братьев Запашных, чтобы обновить постановку. Очередной вариант Анастасия Волочкова назвала «Балерина в зазеркалье цирка».

Близится премьера, так что Волочкова изнурительно тренируется каждый день. Во время одной из репетиций балерина не заметила, как вывихнула ногу. Она продолжала заниматься сквозь боль, но после травмы всерьез занялась своим здоровьем.