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Асмус назвала трех самых красивых женщин России

У Гарика Харламова оказался собственный список.

Асмус назвала трех самых красивых женщин России
Кристина Асмус. Фото: globallookpress

Кристина Асмус решила пообщаться с подписчиками в Instagram «без подвоха». Актриса уверена, что в России живут самые красивые девушки, поэтому решила выбрать из них трех с выдающейся внешностью. Кристина Асмус назвала наиболее привлекательными исключительно актрис: Равшану Куркову, Юлию Снигирь и Юлию Персильд.

Также Асмус спросила у поклонников, кого они считают наиболее привлекательными среди звезд отечественного шоу-бизнеса. «Меня писать нельзя! А то я вас знаю, наверняка собирались», — предупредила актриса.

Гарик Харламов отнесся к словам жены с присущим ему чувством юмора. «Ну если тебя нельзя называть тогда: Кристина Асмас, Крустюна Астус и Крастана Асус», — пошутил резидент Comedy Club. Комментарий комика умилил подписчиков.

Фанаты стали спорить, кого из российских женщин можно считать самыми красивыми. Многие поклонники проигнорировали запрет Асмус и назвали её самой привлекательной актрисой. В комментариях были разные варианты, но чаще всего встречалась Равшана Куркова. Именно она, по мнению подписчиков Асмус, является одной из самых красивых актрис страны.

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Гарик Харламов и Кристина Асмусженская красотаКристина АсмусРавшана Куркова

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Асмус назвала трех самых красивых женщин России
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