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Мишулина объяснила, почему Еремеев внешне похож на её отца

По словам актрисы, Тимур даже сделал пластическую операцию.

Мишулина объяснила, почему Еремеев внешне похож на её отца
Карина Мишулинаю Фото: globallookpress

35-летний Тимур Еремеев получил популярность после скандального заявления, будто бы он является сыном Спартака Мишулина. Актриса Карина Мишулина не хочет признавать «брата» и делает все, чтобы зрители ему не верили. Симпатии многих фанатов все же на стороне Еремеева.

Тимур Еремеев. Фото
По словам Мишулиной, Еремеев сделал блефаропластику ради сходства с её отцом. Фото: instagram.com/timureremeev/

Мишулина решила его разоблачить. В недавнем интервью актриса объяснила, почему Еремеев так похож на её отца. По словам Мишулиной, мужчина сделал блефаропластику – изменил форму век. Тимур Еремеев на самом деле родился рыжеволосый и зеленоглазый. Чтобы больше походить на Спартака Мишулина, мужчина носит карие линзы и красит волосы в темный цвет.

Кроме того, Карина Мишулина нашла несколько нестыковок в словах Ерофеева и его матери. Например, Татьяна Еремеева заявила, что встретилась с отцом актрисы в метро. На самом деле у Спартака Мишулина была машина, а из-за популярности ему было сложно передвигаться на общественном транспорте.

«Его мать на суде сказала, что любимое блюдо папы — жареный минтай. А он не ел никакую рыбу, как и я, кроме селедки. Татьяна Еремеева не знала, что у него шрам от аппендицита…», — приводит слова Карины Мишулиной портал «7 дней».

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Карина Мишулинапластическая операцияСпартак МишулинТимур Еремеев

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Мишулина объяснила, почему Еремеев внешне похож на её отца
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