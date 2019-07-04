Мишулина объяснила, почему Еремеев внешне похож на её отца

35-летний Тимур Еремеев получил популярность после скандального заявления, будто бы он является сыном Спартака Мишулина. Актриса Карина Мишулина не хочет признавать «брата» и делает все, чтобы зрители ему не верили. Симпатии многих фанатов все же на стороне Еремеева.

Мишулина решила его разоблачить. В недавнем интервью актриса объяснила, почему Еремеев так похож на её отца. По словам Мишулиной, мужчина сделал блефаропластику – изменил форму век. Тимур Еремеев на самом деле родился рыжеволосый и зеленоглазый. Чтобы больше походить на Спартака Мишулина, мужчина носит карие линзы и красит волосы в темный цвет.

Кроме того, Карина Мишулина нашла несколько нестыковок в словах Ерофеева и его матери. Например, Татьяна Еремеева заявила, что встретилась с отцом актрисы в метро. На самом деле у Спартака Мишулина была машина, а из-за популярности ему было сложно передвигаться на общественном транспорте.