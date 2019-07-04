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Цекало отказался комментировать развод Лолиты

Бывший муж певицы возмутился, когда журналисты позвонили ему с вопросами.

Цекало отказался комментировать развод Лолиты
Александр Цекало. Фото: globallookpress

Недавнее заявление Лолиты потрясло как поклонников, так и звезд шоу-бизнеса. После девяти лет счастливого брака певица расстается с мужем Дмитрием Ивановым. Артистка не стала ничего скрывать и прямо написала в Instagram о непростом решении.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов. Фото
После девяти лет совместной жизни Лолита заявила о расставании с пятым мужем. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Коллеги узнали о разводе Лолиты одновременно с подписчиками в Instagram. Большинство звезд не знает, как реагировать на новость, но стараются поддержать певицу. Анита Цой, Ирина Салтыкова и Елена Воробей одними из первых высказались о расставании Лолиты с супругом.

Журналисты поинтересовались, что думает об этом Александр Цекало. Бывши муж Лолиты не ожидал звонка и вопросов о пятом разводе певицы. Возмущенный продюсер бросил трубку, сообщает «ФАН».

Напомним, Александр Цекало в этом году также пережил расставание с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушко. Следом он оформил брак с Дариной Эрвин, которая младше продюсера на 30 лет. Лолита также отказывалась комментировать новый брак бывшего супруга.

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Александр ЦекалоЛолитаЛолита МилявскаяЛолита рассталась с мужемРазвод

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Цекало отказался комментировать развод Лолиты
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