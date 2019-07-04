НОВОСТИ

Софи Лорен оказалась «прикованной» к инвалидному креслу

84-летняя актриса изменилась до неузнаваемости ради новой роли.

Софи Лорен оказалась «прикованной» к инвалидному креслу
Софи Лорен снимается в новом фильме. Фото: Global Look Press

Икона кинематографа Софи Лорен оказалась прикованной к инвалидной коляске. Однако поклонникам 84-летней актрисы переживать не стоит — со здоровьем у их кумира все в порядке.

Стать инвалидом звезде пришлось ради новой роли в фильме «Жизнь перед нами». Лорен заметили на съемках в итальянском Бари — в красном платье, закутанную в красный шарф.

Всегда аккуратно уложенные локоны актрисы были растрепаны и ее едва можно было узнать.

Режиссером фильма является сын Лорен Эдуардо Понти. Чтобы посмотреть на свою любимицу, возле места съемок собралась толпа зевак.

Картина снимается по роману Ромейна Гари. По сюжету героиня Софи берет на себя заботу о детях женщины легкого поведения.

По сообщениям местной прессы, съемки также пройдут на пирсе Сан-Никола и на пляже Пане э Помодоро. Работа над картиной будет длиться весь июль. Конец съемок намечен на август.

Этот фильм станет для Лорен первым с момента, когда она принимала участие в дубляже — в «Машинах 2» она озвучила одного из персонажей.

Кроме этого, ее единственная за последнее время фотография появилась на страницах журнала La Voce Umana в 2014 году, напоминает Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

новая рольСофи Лоренсъемки фильма

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Софи Лорен оказалась «прикованной» к инвалидному креслу
Интересно?
Поделись с друзьями: