Софи Лорен оказалась «прикованной» к инвалидному креслу

Икона кинематографа Софи Лорен оказалась прикованной к инвалидной коляске. Однако поклонникам 84-летней актрисы переживать не стоит — со здоровьем у их кумира все в порядке.

Стать инвалидом звезде пришлось ради новой роли в фильме «Жизнь перед нами». Лорен заметили на съемках в итальянском Бари — в красном платье, закутанную в красный шарф.

Всегда аккуратно уложенные локоны актрисы были растрепаны и ее едва можно было узнать.

Режиссером фильма является сын Лорен Эдуардо Понти. Чтобы посмотреть на свою любимицу, возле места съемок собралась толпа зевак.

Картина снимается по роману Ромейна Гари. По сюжету героиня Софи берет на себя заботу о детях женщины легкого поведения.

больше по теме Как двоеженец Карло Понти сделал из дурнушки ослепительную Софи Лорен Итальянская кинозвезда, овдовевшая 11 лет назад, до сих пор считает встречу со своим единственным мужем чудом

По сообщениям местной прессы, съемки также пройдут на пирсе Сан-Никола и на пляже Пане э Помодоро. Работа над картиной будет длиться весь июль. Конец съемок намечен на август.

Этот фильм станет для Лорен первым с момента, когда она принимала участие в дубляже — в «Машинах 2» она озвучила одного из персонажей.

Кроме этого, ее единственная за последнее время фотография появилась на страницах журнала La Voce Umana в 2014 году, напоминает Express.