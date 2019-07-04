Цискаридзе извинился перед Волочковой за интервью, которого не давал

В Сети вызвало резонанс интервью, которое дал Николай Цискаридзе. Балетмейстер вспомнил начало карьеры Анастасии Волочковой. Танцор прокомментировал скандальный уход балерины из Большого театра, а также крупную ссору, которая якобы между ними произошла.

Через некоторое время выяснилось, что Цискаридзе ничего подобного не говорил. Пресс-секретарь Волочковой заявила, что танцор узнал об интервью из Сети. Николай Цискаридзе извинился перед балериной и заверил, что не обсуждал ее за спиной. По мнению танцора, горе-журналист просто хотел их стравить, и сейчас танцовщик намерен разобраться с изданием.

Николай Цискаридзе долгие годы дружит с балериной. Даже конфликт Волочковой с администрацией Большого театра не мог испортить их отношения. Танцор заявил, что никогда не хотел обидеть подругу, и попросил её не верить в сплетни, сообщает портал «Дни.ру».