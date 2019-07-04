После новости о разводе Салтыкова позвонила Лолите со словами поддержки

В отличие от большинства звезд российского шоу-бизнеса, Лолита обладает самоиронией и незаурядным чувством юмора. Также певица всегда честна со своей аудиторией. Именно поэтому о расставании с мужем Дмитрием Ивановым артистка сообщила в Instagram.

Как выяснилось, коллеги Лолиты знали не больше, чем её поклонники. Ирина Салтыкова призналась корреспондентке портала Teleprogramma.pro, что созвонилась с Лолитой сразу после появления новости. Певица поддержала её, но не стала докучать расспросами.

«На мой взгляд, это была красивая пара. Можно сказать, идеальная. Сложно говорить о том, можно было ожидать, что этот союз распадется или нет. В жизни бывает всякое», — призналась Ирина Салтыкова.

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Певица была удивлена заявлением Лолиты. Чему она не удивилась, так это публикации в соцсетях – по словам Салтыковой, артистка всегда была искренней с другими. В любом случае, певица уважает выбор Лолиты и уверена, что все у звезды будет хорошо.