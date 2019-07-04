Сбежавшая жена шейха наняла адвоката принцессы Дианы для тяжбы с ним

На днях вся мировая общественность бурно обсуждала неожиданное известие. У эмира Дубая, шейха Мохаммеда Аль Мактума стало на одну из шести жен меньше. Красавица Хайя сбежала от мужа, прихватив с собой двоих детей, а также десять миллионов долларов.

больше по теме Кристина Асмус примерила мусульманскую одежду в мечети Шейха Зайда Чтобы образ не казался скучным, актриса дополнила скромное черное платье розовой подводкой на глазах.

Ранее предполагалось, что беглая принцесса скрывается в Германии. Но, как выяснилось, она попросила убежища в Великобритании и уже готовится судиться с брошенным шейхом в Высоком суде Лондона, чтобы получить развод и опеку над наследниками.

В ожидании разбирательства женщина с семилетним сыном и одиннадцатилетней дочерью живет в роскошных апартаментах в центре британской столицы. В детстве она провела в Англии много времени, обучаясь в школе, затем поступила в Оксфорд, поэтому Лондон Хайе знаком хорошо.

Представлять принцессу в суде будет юрист самой британской королевской семьи. Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.

О побеге из Эмиратов супруга шейха задумалась после случая с дочерью его другой жены. Юная Латифа ранее попыталась сбежать от отца из-за жестокого обращения с ней, но девушку поймали и посадили под арест. По материалам BBC и Business Insider.