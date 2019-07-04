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Лолита опровергла домыслы о молодой любовнице мужа

Певица ответила подписчице в соцсети.

Лолита опровергла домыслы о молодой любовнице мужа
Лолита прокомментировала уход мужа ФОТО:www.instagram.com/lolitamilyavskaya

Лолита решила развестись с супругом, с которым прожила девять лет. Ее решение стало шоком не только для подписчиков, но и для коллег по звездному цеху.

Она хоть и попыталась объяснить, что это решение продиктовано временем, ибо отношения зашли в тупик, но все же домыслов избежать не удалось.

Сразу после публикации поста в Instagram на Милявскую посыпался град вопросов от подписчиков. Одни надеются, что это шутка, а другие предполагают, что семью разбила молодая любовница.

Дмитрий был моложе певицы и многие советовали ему задуматься о детях, ведь в планах у исполнительницы не значилось пополнение в семействе.

«То есть надо понимать, что он нашел что-то моложе???» — спрашивает у звезды подписчица.

Лолита пока не комментирует данное событие в СМИ, но любопытному фолловеру ответила:«Можете не верить, но нет».

Лолита прокомментировала домыслы о молодой любовнице мужа
Лолита прокомментировала домыслы о молодой любовнице мужа
ФОТО: https://www.instagram.com/p/Bzfo2VxBRLC/

Напомним также, звезду уже поддержали ее звездные коллеги, среди которых Анита Цой и Елена Воробей. Сама певица заявила, что они с мужем расстаются в хороших отношениях.

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Лолита МилявскаяЛолита рассталась с мужем

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Лолита опровергла домыслы о молодой любовнице мужа
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