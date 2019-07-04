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Тилль Линдеманн назвал Потапа хорошим другом

Подписчики тут же припомнили рок-музыканту роман со Светланой Лободой.

Тилль Линдеманн назвал Потапа хорошим другом
Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

После медового месяца в Турции с Настей Каменских Потап вернулся к работе. Артист записывает новые треки, пока его жена дает по пять концертов в день. Недавно Потап заинтриговал совместной фотографией с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Артист никак не прокомментировал снимок, сопроводив его только хештегом «Honeymoon», что означает «медовый месяц». На своей страничке в Instagram солист Rammstein был более красноречив. «Всегда приятно встретить хороших друзей», — написал Тилль Линдеманн.

Русскоязычные подписчики обоих музыкантов начали строить догадки, что задумали музыканты. Судя по геотегу, немец приехал в Киев. Фанаты Потапа тут же попросили его записать новый трек с Линдеманном. Остальные упражнялись в остроумии, припомнив роман рок-музыканта со Светланой Лободой.

«Когда с ним сфоткалась Лобода, она забеременела. Потап, будь аккуратнее», «Ему сказали, что Светки нет дома? Она на свадьбе у сеструхи», «Теперь скажут, что и у вас с ним роман, а не только у Лободы», — написали в комментариях.

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RammsteinПотапТилль Линдеманн

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Тилль Линдеманн назвал Потапа хорошим другом
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