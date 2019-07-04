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Дакота чудом не пострадала во время ЧП на концерте в Минске

На мероприятии с участием певицы погибла женщина.

Дакота чудом не пострадала во время ЧП на концерте в Минске
Дакота могла пострадать на концерте в Минске. Фото: globallookpress.com

Рита Дакота стала приглашенной звездой на большом концерте в Минске в честь Дня независимости Белоруссии. На мероприятии произошел трагический инцидент, в результате которого погибла женщина и едва не пострадала сама Рита.

Организаторы концерта устроили жителям города праздничный салют. Никто не мог и предположить, что два залпа не взлетят в воздух, а разорвутся на земле. Осколки полетели в зрителей и ранили как минимум десять человек. Одна из пострадавших погибла, ей разорвало сонную артерию.

Как рассказала Дакота в соцсети, она сразу не поняла, что произошло, поскольку торопилась выйти на сцену. Когда же ее выступление закончилось, она увидела полицейских, спасателей и тело погибшей в черном мешке.

По словам звезды, в этот момент она очень испугалась. Ведь на месте пострадавших могла бы быть и она, пройди она там чуть раньше или позже. Возможно, спасла певицу размазавшаяся тушь, из-за которой она задержала выступление на десять минут.

«Мысль о том, что каждый день может стать последним – и страшная, и мотивирующая, с другой стороны», – написала артистка в Instagram. Дакота принесла соболезнования родным погибшей женщины.

В последнее время Риту преследуют разные неудачи. Благодаря им девушка поняла, что надо наслаждаться жизнью и жить здесь и сейчас. Она, наконец, расслабилась и решила посвящать больше времени себе и своей маленькой дочери Мие.

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концертМинскпевицаРита Дакота

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Дакота чудом не пострадала во время ЧП на концерте в Минске
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