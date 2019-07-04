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Кардашян выиграла $2,7 миллионов по делу об «украденном» платье

Звезда реалити-шоу засудила фэшн-бренд за использование ее имени, чтобы продать «украденный» фасон наряда.

Кардашян выиграла $2,7 миллионов по делу об «украденном» платье
Ким Кардашян выиграла суд. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашян одержала громкую победу в войне с фэшн-компанией Missguided USA, которую обвинила «в использовании ее лица, тела и имени, чтобы продать пиратскую копию ее платья».

"Украденное" платье Ким Кардашян. Фото.
«Украденное» платье Ким Кардашян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу отсудила 2,7 миллионов долларов за нанесенный ущерб, плюс еще 60 тысяч за услуги адвоката. Модель подала в суд на компанию в феврале.

В своем постановлении судья сказал, что «компания Missguided USA неоднократно использовала имя Кардашян и ее образ без разрешения в соцсетях, чтобы продвигать продажи своей одежды».

Он также уточнил, что на веб-сайте Missguided имеются целые страницы, где продаются платья, на которые их вдохновила Ким. Более того, они использовали фотографии Кардашян, чтобы их товары ассоциировались у покупателей с ее именем.

Ким выиграла дело за счет неявки ответчика в суд. Missguided USA так и не отреагировала на иск звезды, поэтому она выиграла дело по умолчанию.

Кроме штрафа, суд навсегда запретил Missguided использовать торговые марки Ким, куда включены … ее лицо и тело, пишет TMZ.

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Кардашян выиграла $2,7 миллионов по делу об «украденном» платье
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