Муж Лолиты прокомментировал расставание с певицей

Сообщение Лолиты в Instagram стало для поклонников громом среди ясного неба. Певица сообщила, что после девяти лет супружеской жизни она решила расстаться с мужем Дмитрием Ивановым.
Разница в возрасте между артисткой и тренером внушительная – Лолита старше супруга на одиннадцать лет. Пока хейтеры обсуждали «молодого мужа», звезда наслаждалась счастливым браком. До сегодняшнего дня.
Лолита назвала причиной разрыва равнодушие друг к другу. Певица призналась, что лучше расстаться, чем выяснять отношения. Звезда намерена разойтись с Ивановым по-дружески. Свой статус она описала лаконично: «свободна». При этом Лолита собирается больше времени посвящать работе, а не искать новые любовные приключения.
Супруг певицы впервые вышел на связь после громкого заявления. Дмитрию Иванову было трудно сдержать эмоции. Он решил не выносить ссор из избы, поэтому ответил кратко.
«Я не готов. Прошу меня понять. Это не то событие, чтобы его освещать на обложке журнала. Это внутренняя история. Нечем бравировать, это семейная история двух людей из крови и плоти, все можно понять, что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным», — рассказал Дмитрий Иванов порталу «СтарХит».