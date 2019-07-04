Муж Лолиты прокомментировал расставание с певицей

Сообщение Лолиты в Instagram стало для поклонников громом среди ясного неба. Певица сообщила, что после девяти лет супружеской жизни она решила расстаться с мужем Дмитрием Ивановым.

Разница в возрасте между артисткой и тренером внушительная – Лолита старше супруга на одиннадцать лет. Пока хейтеры обсуждали «молодого мужа», звезда наслаждалась счастливым браком. До сегодняшнего дня.

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Лолита назвала причиной разрыва равнодушие друг к другу. Певица призналась, что лучше расстаться, чем выяснять отношения. Звезда намерена разойтись с Ивановым по-дружески. Свой статус она описала лаконично: «свободна». При этом Лолита собирается больше времени посвящать работе, а не искать новые любовные приключения.

Супруг певицы впервые вышел на связь после громкого заявления. Дмитрию Иванову было трудно сдержать эмоции. Он решил не выносить ссор из избы, поэтому ответил кратко.