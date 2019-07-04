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Сын Бари Алибасова попытался обмануть детектор лжи

Эксперты выяснили, что наследник продюсера владеет некоторыми техниками, благодаря которым попробовал дать ложную информацию.

Сын Бари Алибасова попытался обмануть детектор лжи
Бари Алибасов. фото: globallookpress.com

4 июня вся страна обсуждала новость о том, что 72-летний Бари Алибасов оказался в больнице. Позже стало известно, что продюсер отравился жидкостью для прочистки труб и заработал ожог пищевод. Врачи боролись за его жизнь и даже ввели в искусственную кому. Когда после выписки основатель группы «На-На» дал интервью, а вскоре даже пришел на съемки телепередачи, многие стали подозревать, что свое отравление мужчина инсценировал ради пиара.

Теперь мало кто верит, что Алибасов действительно находился на грани жизни и смерти. Сам артист заверяет, что никого не обманывал. Он даже предоставил документы из клиники, в которой проходил лечение. А на днях Бари Каримович стал героем ток-шоу «На самом деле», где прошел проверку на детекторе лжи. Правда, на первую съемки он не явился, но в итоге снять передачу все же удалось.
Первым в студии появился сын продюсера Бари Бариевич. Он сразу признался, что во время проверки пытался обмануть полиграф. «Одну мою „врушку“ нашли, а вот вторую не раскрыли», — похвастался парень. Также выяснилось, что молодой человек принял препараты, которые могли повлиять на работу полиграфа, а также применял технологии по обману детектора лжи. Эксперты заверили, что все же смогли сделать правильные выводы после беседы с сыном Алибасова.

«4 июня я находился у себя в офисе. Мне позвонил по телефону отец. Подняв трубку, которую я не хотел изначально брать, потому что отец меня обычно третирует, я услышал его хриплый голос. „Сынок, умираю, отравился, срочно приезжай“, — сказал он мне», — поделился Бари Бариевич воспоминаниями.

Алибасов отравился «Кротом». фото: кадр из передачи «На самом деле»

Он отметил, что сразу поехал к родителю домой. Дорога от делового центра «Москва Сити» до пересечения Садового кольца с Новым Арбатом заняла, с его слов, 7 минут. «Скорая» приехала одновременно с ним.

«Когда мы зашли в квартиру, то у входа уже был отец. У его рта были красные какие-то пищевые остатки. Его рвало», — вспомнил парень.

Он подчеркнул, что отец находился в сознании. По словам Бари Бариевича, продюсеру сразу начали делать промывание желудка, когда врачи поняли, что он выпил. В студии был показан медицинский документ, где зафиксировано, что в «Склиф» Алибасова доставили с ожогом пищевода 3 или 4 степени. Профессионалы отметили, что при таких сильных ожогах желудок превращается в «кисель».

«Можно выпить жидкость так, чтобы она не задела язык», — попытался оправдаться сын артистка. Вопросы гостей его вывели из себя. Он признался, что заработал на случившемся, так как иначе это сделали бы другие люди. «Отравление не было продумано как пиар-акция. Пиар-акция началась потом», — заявил Бари Бариевич.

Отчет из клиники
Отчет из клиники. фото: кадр из передачи «На самом деле»

В студии появилась журналистка Юлия Норкина. Она считает, что на трагедии делать пиар нельзя. «Вы и ваш отец зарабатываете на людях, которые потом приходят на его концерты, так делать нельзя», — высказалась женщина.

Также сын продюсера признался, что после того, как 5 июня появилась ложная информация о смерти Алибасова, он решил взять все в свои руки и последующие «вбросы» в СМИ делал уже он. «Я позвонил директору папы и сказал, что пора все брать в свои руки, что надо делать так, чтобы все получали нашу информацию о состоянии отца, а не всякий бред», — пояснил парень.

Бари Бариевич
Бари Бариевич настаивает, что не он запустил утку о смерти отца. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Однако мало кто поверил, что новость о смерти отца он увидел только спустя 12 часов, как она появилась. Эксперты пришли к выводу, что именно Бари Бариевич и запустил ложную новость о смерти отца. «У меня есть подтверждение в нашем профессиональном телевизионном чате, что вам звонили после 22:15 и до утра СМИ. И вы знали, что в СМИ распространена информация о смерти вашего отца. Я просто обратила на это внимание», — сообщила эксперт по правде и лжи Сабина Пантус. Продолжение эфира и показания самого Алибасова будут показаны в новом выпуске передачи «На самом деле».

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Сын Бари Алибасова попытался обмануть детектор лжи
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