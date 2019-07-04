Сын Бари Алибасова попытался обмануть детектор лжи

4 июня вся страна обсуждала новость о том, что 72-летний Бари Алибасов оказался в больнице. Позже стало известно, что продюсер отравился жидкостью для прочистки труб и заработал ожог пищевод. Врачи боролись за его жизнь и даже ввели в искусственную кому. Когда после выписки основатель группы «На-На» дал интервью, а вскоре даже пришел на съемки телепередачи, многие стали подозревать, что свое отравление мужчина инсценировал ради пиара.

Теперь мало кто верит, что Алибасов действительно находился на грани жизни и смерти. Сам артист заверяет, что никого не обманывал. Он даже предоставил документы из клиники, в которой проходил лечение. А на днях Бари Каримович стал героем ток-шоу «На самом деле», где прошел проверку на детекторе лжи. Правда, на первую съемки он не явился, но в итоге снять передачу все же удалось.

Первым в студии появился сын продюсера Бари Бариевич. Он сразу признался, что во время проверки пытался обмануть полиграф. «Одну мою „врушку“ нашли, а вот вторую не раскрыли», — похвастался парень. Также выяснилось, что молодой человек принял препараты, которые могли повлиять на работу полиграфа, а также применял технологии по обману детектора лжи. Эксперты заверили, что все же смогли сделать правильные выводы после беседы с сыном Алибасова.

«4 июня я находился у себя в офисе. Мне позвонил по телефону отец. Подняв трубку, которую я не хотел изначально брать, потому что отец меня обычно третирует, я услышал его хриплый голос. „Сынок, умираю, отравился, срочно приезжай“, — сказал он мне», — поделился Бари Бариевич воспоминаниями.

Он отметил, что сразу поехал к родителю домой. Дорога от делового центра «Москва Сити» до пересечения Садового кольца с Новым Арбатом заняла, с его слов, 7 минут. «Скорая» приехала одновременно с ним.

«Когда мы зашли в квартиру, то у входа уже был отец. У его рта были красные какие-то пищевые остатки. Его рвало», — вспомнил парень.

Он подчеркнул, что отец находился в сознании. По словам Бари Бариевича, продюсеру сразу начали делать промывание желудка, когда врачи поняли, что он выпил. В студии был показан медицинский документ, где зафиксировано, что в «Склиф» Алибасова доставили с ожогом пищевода 3 или 4 степени. Профессионалы отметили, что при таких сильных ожогах желудок превращается в «кисель».

«Можно выпить жидкость так, чтобы она не задела язык», — попытался оправдаться сын артистка. Вопросы гостей его вывели из себя. Он признался, что заработал на случившемся, так как иначе это сделали бы другие люди. «Отравление не было продумано как пиар-акция. Пиар-акция началась потом», — заявил Бари Бариевич.

В студии появилась журналистка Юлия Норкина. Она считает, что на трагедии делать пиар нельзя. «Вы и ваш отец зарабатываете на людях, которые потом приходят на его концерты, так делать нельзя», — высказалась женщина.

Также сын продюсера признался, что после того, как 5 июня появилась ложная информация о смерти Алибасова, он решил взять все в свои руки и последующие «вбросы» в СМИ делал уже он. «Я позвонил директору папы и сказал, что пора все брать в свои руки, что надо делать так, чтобы все получали нашу информацию о состоянии отца, а не всякий бред», — пояснил парень.

Однако мало кто поверил, что новость о смерти отца он увидел только спустя 12 часов, как она появилась. Эксперты пришли к выводу, что именно Бари Бариевич и запустил ложную новость о смерти отца. «У меня есть подтверждение в нашем профессиональном телевизионном чате, что вам звонили после 22:15 и до утра СМИ. И вы знали, что в СМИ распространена информация о смерти вашего отца. Я просто обратила на это внимание», — сообщила эксперт по правде и лжи Сабина Пантус. Продолжение эфира и показания самого Алибасова будут показаны в новом выпуске передачи «На самом деле».