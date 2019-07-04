Стали известны подробности свадьбы Регины Тодоренко

Место, где проходила церемония, считается одним из 20 самых красивых в Европе.

Регина Тодоренко и Влад Топалов решили сыграть свадьбу спустя семь месяцев после рождения сына. Для церемонии звездная пара выбрала итальянский город Сорренто. Молодожены отпраздновали событие в кругу родных и близких друзей – всего пригласили порядка 50 человек.

Накануне торжества пара устроила гостям ужин на берегу моря. Тодоренко и Топалов расположились на вилле Villa Astor. Жених и невеста устроили церемонию в саду, который считается одним из 20 самых красивых мест в Европе. Трехэтажная вилла включает в себя шесть спален и семь ванных комнат. Аренда резиденции на берегу моря стоит 130 тысяч долларов, или около 8 миллионов рублей за неделю отдыха.

3 июня перед свадьбой Регина Тодоренко устроила фотосессию в халате и одеяле. Через несколько часов телеведущая обменялась кольцами с женихом. Во время застолья молодожены станцевали как медленный танец, так и зажигательный — под песню Эда Ширана Shape of You.

Невеста пригласила на свадьбу коллег из «Орла и решки». Мария Ивакова на свадьбе перестала скрывать отношения с Никитой Ефремовым. Актер поймал подвязку из рук жениха, а букет невесты достался еще одной бывшей коллеге невесты — Лесе Никитюк.

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Во время ужина подавали блюда итальянской кухни: морепродукты на гриле, равиоли с рикоттой, салат капрезе и другие блюда. Завершился вечер свадебным тортом, сообщает издание «Hello!».