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Как и Кейт Меган опубликует снимки сына в день его крестин

Герцогиня Сассекская вняла критике и решила не нарушать традицию.

Как и Кейт Меган опубликует снимки сына в день его крестин
Меган Маркл решила следовать традициям. Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри после обрушившийся на них критики из-за расходов на ремонт дома решили все-таки умаслить публику и поделиться снимками с крестин сына в тот же день. Именно так поступала и Кейт Миддлтон.

О решении герцога и герцогини Сассекских сообщил Букингемский дворец.

«Крестины Арчи Харрисона Маунтбэттена Виндзора пройдут в узком кругу близких. Обряд будет проведен архиепископом Кентерберийским в часовне Святого Георга в Виндзорском замке в субботу, 6 июля», — начиналось сообщение.

«Герцог и герцогиня Сассекские с нетерпением ждут возможности поделиться снимками с церемонии в день проведения мероприятия, сделанные фотографом Крисом Аллертоном. Согласно их пожеланию, имена крестных родителей останутся в секрете», — цитирует послание Hello!.

Ранее Меган и Гарри не собирались выкладывать фото Арчи в день его крещения, так как хотели, чтобы их наследник воспитывался как «частное лицо».

Новое нарушение традиции грозило вызвать бурю негодования британцев. Те считают, что чете следует либо играть по правилам и предъявить сына публике, либо прекратить тратить деньги из казны на свои прихоти.

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Как и Кейт Меган опубликует снимки сына в день его крестин
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