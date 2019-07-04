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Мамаева и Кокорина этапировали в колонию с футбольным полем

Остаток срока футболисты будут отбывать в Белгородской области.

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию с футбольным полем
Мамаев и Кокорин смогут играть в колонии в футбол. Фото: globallookpress.com

Осужденных за драку Павла Мамаева и Александра Кокорина отправили из следственного изолятора, где они находились с момента задержания, в колонию. Как сообщил источник в органах правопорядка, отбывать остаток сроков футболисты будут в Белгородской области.

В месте лишения свободы спортсмены смогут заниматься своим любимым делом – играть в футбол. На территории учреждения есть футбольное поле, поэтому скучать Павлу и Александру не придется.

Ранее Кокорин обратился к суду с просьбой определить вместе с ним в колонию младшего брата, осужденного за участие в той же потасовке, сообщал портал teleprogramma.pro. В итоге Кирилла Кокорина и еще одного фигуранта этого дела Александра Протасовицкого также этапировали в Белгородскую область. Пребывание родственников в одном исправительном отряде не противоречит закону, поэтому просьба футболиста была удовлетворена.

Как напоминает «РИА Новости», в октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий затеяли две драки в центре столицы. Под горячую руку мужчинам попались крупный чиновник Денис Пак и водитель телеведущей Первого канала. Пострадавшие получили травмы, а футболистов решили наказать по всей строгости закона.

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Мамаева и Кокорина этапировали в колонию с футбольным полем
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