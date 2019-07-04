Рустам Солнцев обвинил Аллу Пугачеву в «потворстве мракобесию»

Шоумен удивлен, что Примадонна до сих пор не прокомментировала ситуацию.

Известный шоумен Рустам Солнцев в Instagram высказался по поводу недавней нашумевшей истории, в которой оказалась замешана Алла Пугачёва. Как заметил шоумен, нетерпимость в обществе становится все сильнее. Яркой исполнительнице уже не хотят прощать мелочей. Но это она заслужила сама.

«Ну, подъехала она к поезду, ножки потому что больные и трудно ходить, и это она не скрывает. А может в повсеместном мракобесии отчасти есть вина Аллы?» — задался вопросом Рустам Солнцев.

Как заметил бывший участник проекта «Дом-2», в последние годы у артистки открылся талант «незаметности». Она не участвует ни в каких процессах в родной стране. Как считает Солнцев, Алла Пугачева «спряталась в домике».

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«Подъехать к поезду — преступление для онемевшей звезды, которая своим многолетним молчанием потворствует мракобесию», — заметил шоумен.

Напомним, что Алла Пугачёва приехала с водителем на Рижский вокзал столицы. Машина припарковалась у вагона прямо на перроне. Этот случай вызвал бурю возмущения в обществе. Многие раскритиковали певицу за ее действия. Сейчас ГИБДД проводит проверку. Певице могут выписать административный штраф.