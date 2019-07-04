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Нумеролог увидела серьезные проблемы со здоровьем у Пугачевой

Эксперт пояснила, что якобы через три года здоровье артистки пошатнется.

Нумеролог увидела серьезные проблемы со здоровьем у Пугачевой
Нумеролог увидела большие проблемы у Пугачевой ФОТО: Global Look Press

Нумеролог Арзу Кабарухина предположила, почему Алла Пугачева перед отправкой в Юрмалу прибыла на платформу Рижского вокзала на автомобиле. Это не просто блажь певицы, уверена эксперт. Она изучила дату рождения Примадонны и поделилась своими наблюдениями: у звезды есть проблемы со здоровьем, которые в будущем будут только усугубляться.

Арзу Карабухина отметила, что Пугачева не просто гость на этой земле, у нее особый кармический код – это человек, который должен «отдать душу, как говорится. У нее и слово, и песни исцеляющие».

Нумерологический расклад так же указал на серьезные проблемы, которые давно мучают Аллу Борисовну. На публике она бодра и весела, но на самом деле все не так хорошо.

«Она находится под единицей. Это говорит о том, что могут быть проблемы с позвоночником, ногами, скелетом. Думаю, что она прибыла на машине, потому что ей тяжело ходить. Чисто по-человечески – это ее право не садиться в коляску», — комментирует свои наблюдения нумеролог.

Но сейчас не самые сложные времена для Примадонны. Спустя три года она столкнется с серьезными проблемами. У нее «начнутся серьезные проблемы», справиться с которыми самостоятельно она будет не в силах, сообщает Пятый канал.

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Алла ПугачеваЛиза и Гарри ГалкиныМаксим Галкин

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Нумеролог увидела серьезные проблемы со здоровьем у Пугачевой
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